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€ 700 тыс

Дмитрий Рыбчинский - статистика

Оренбург
19 августа 1998 (28)
#20 | Полузащитник
178 см | 64 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0 : 0
17.09.2026
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1 : 0
12.09.2026
Оренбург
1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
2 : 2
06.09.2026
Акрон
1' - 80'
36'
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
45' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 1
30.08.2026
Оренбург
1' - 61'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
45' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Родина
1 : 4
18.08.2026
Оренбург
57' - 90'
78'
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
5 : 1
05.08.2026
Оренбург
Был в запасе
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