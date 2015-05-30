Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Приходько - статистика

Завершил карьеру
21 января 1994 (32)
#94 | Полузащитник
181 см | 69 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мариуполь
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Мариуполь
4 : 1
30.05.2015
Олимпик
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
2 : 0
10.05.2015
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Днепр
1 : 0
26.04.2015
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Говерла
2 : 1
10.04.2015
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Мариуполь
2 : 6
05.04.2015
Шахтер
1' - 90'
29'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Динамо К
5 : 0
15.03.2015
Мариуполь
46' - 90'
86'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Мариуполь
2 : 1
07.03.2015
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
27.02.2015
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Мариуполь
1 : 2
07.12.2014
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Волынь
3 : 1
30.11.2014
Мариуполь
77' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Олимпик
3 : 2
22.11.2014
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Мариуполь
1 : 3
09.11.2014
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Ворскла
0 : 0
01.11.2014
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Карпаты
1 : 0
19.10.2014
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Мариуполь
0 : 1
05.10.2014
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлург
3 : 0
20.09.2014
Мариуполь
89' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
1
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+