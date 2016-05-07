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Андрей Новак - статистика

Завершил карьеру
6 декабря 1988 (37)
#54 | Вратарь
192 см | 84 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Александрия
13
-16
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Александрия
0 : 4
24.04.2016
Днепр
1' - 76'
76'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Александрия
2 : 0
16.04.2016
Заря
1' - 79'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
2 : 2
10.04.2016
Александрия
1' - 90'
82'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Александрия
0 : 2
02.04.2016
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
19.03.2016
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Александрия
0 : 0
12.03.2016
Олимпик
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Говерла
1 : 2
05.12.2015
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Александрия
2 : 0
28.11.2015
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Металлург
0 : 2
22.11.2015
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо К
3 : 0
12.09.2015
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Александрия
0 : 0
30.08.2015
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Олимпик
1 : 0
15.08.2015
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Александрия
1 : 1
08.08.2015
Сталь
1' - 90'
90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлист
1 : 1
02.08.2015
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Александрия
1 : 0
26.07.2015
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Шахтер
2 : 0
19.07.2015
Александрия
1' - 90'
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