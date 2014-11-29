|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|13
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2015
|76' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|25.04.2015
|76' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:1
|Рубин (мол) (Казань)
|17.04.2015
|70' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|77'
|03.04.2015
|76' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:6
|Рубин (мол) (Казань)
|20.03.2015
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|14.03.2015
|85' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|5:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90'
|08.03.2015
|81' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|07.12.2014
|46' -87'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:0
|Рубин (мол) (Казань)
|02.12.2014
|1' -60'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.11.2014
|1' -85'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|21.11.2014
|73' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|26.10.2014
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Рубин (мол) (Казань)
|28.09.2014
|87' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|19.09.2014
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|30.08.2014
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|16.08.2014
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|12.08.2014
|80' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|08.08.2014
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|31.07.2014
|1' -63'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)