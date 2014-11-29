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    Алмаз Насыбуллин - статистика

    #61 | Защитник
    Имя Алмаз
    Отчество Дамирович
    Фамилия Насыбуллин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 октября 1994 (28 лет)
    Рост 174
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 13 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2015 76' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
    25.04.2015 76' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:1 Рубин (мол) (Казань)
    17.04.2015 70' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    77'
    03.04.2015 76' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:6 Рубин (мол) (Казань)
    20.03.2015 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    14.03.2015 85' -90' Рубин (мол) (Казань) 5:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    90'
    08.03.2015 81' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    07.12.2014 46' -87' Мордовия (мол) (Саранск) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    02.12.2014 1' -60' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.11.2014 1' -85' Рубин (мол) (Казань) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    21.11.2014 73' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    02.11.2014 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    26.10.2014 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 3:0 Рубин (мол) (Казань)
    28.09.2014 87' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1
    19.09.2014 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    30.08.2014 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    16.08.2014 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    12.08.2014 80' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    08.08.2014 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    31.07.2014 1' -63' Рубин (мол) (Казань) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
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