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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Уфа (мол)
Рубин (мол) - Уфа (мол): обзор матча 30 августа 2014
Рубин (мол)
30.08.2014, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
3 : 1
Завершен
Уфа (мол)
6'
Н. Лобанов
13'
И. Ахметов
63'
Н. Лобанов
21'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Уфа (мол)
Замена
А. Вшивцев
️️️️
А. Джалилов
87'
84'
Замена
С. Тамразов
️️️️
А. Килин
Замена
Т. Коблов
️️️️
Н. Лобанов
82'
77'
Замена
К. Панчихин
️️️️
И. Севастьянов
ГОЛ! 3:1!
Н. Лобанов
63'
60'
Красная карточка
Э. Шайхутдинов
58'
Замена
В. Морозов
️️️️
И. Безденежных
Замена
М. Петролай
️️️️
И. Ахметов
56'
46'
Замена
А. Шайбеков
️️️️
Д. Гильманов
46'
Замена
С. Кречетов
️️️️
И. Якупов
Замена
С. Доронин
️️️️
И. Сафеев
46'
Замена
В. Устинов
️️️️
М. Кобахидзе
46'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Д. Кибардин
46'
25'
Замена
Э. Салихов
️️️️
Р. Габидуллин
21'
ГОЛ! 2:1!
А. Васильев
ГОЛ! 2:0!
И. Ахметов
13'
ГОЛ! 1:0!
Н. Лобанов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
79
Олег Купряков
ЦЗ
94
Эдуард Шайхутдинов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
80
Денис Гильманов
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
91
Рудольф Габидуллин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
86
Тимур Коблов
ЦФ
Уфа (мол)
30
Виктор Янбарисов
ВР
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
95
Сергей Кречетов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
4-4-1-1
70
Щетинин
23
Кобахидзе
30
Хабибуллин
3
Кибардин
81
Сафеев
11
Давлатов
96
Каусаров
97
Ахметов
57
Лобанов
10
Джалилов
56
Арутюнян
3-5-1-1
23
Леонов
79
Купряков
94
Шайхутдинов
13
Верховцов
80
Гильманов
91
Габидуллин
17
Васильев
87
Безденежных
23
Севастьянов
18
Килин
98
Якупов
10
Джалилов
23
Вшивцев
23
Вшивцев
10
Джалилов
81
Сафеев
97
Доронин
97
Доронин
81
Сафеев
3
Кибардин
83
Кузнецов
83
Кузнецов
3
Кибардин
97
Ахметов
2
Петролай
2
Петролай
97
Ахметов
57
Лобанов
86
Коблов
86
Коблов
57
Лобанов
23
Кобахидзе
19
Устинов
19
Устинов
23
Кобахидзе
80
Гильманов
90
Шайбеков
90
Шайбеков
80
Гильманов
98
Якупов
95
Кречетов
95
Кречетов
98
Якупов
91
Габидуллин
85
Салихов
85
Салихов
91
Габидуллин
87
Безденежных
48
Морозов
48
Морозов
87
Безденежных
18
Килин
50
Тамразов
50
Тамразов
18
Килин
23
Севастьянов
89
Панчихин
89
Панчихин
23
Севастьянов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Уфа (мол)
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
77
Ярослав Малолетков
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
30
Виктор Янбарисов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
77
Ярослав Малолетков
ВР
Остались в запасе
30
Виктор Янбарисов
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Рубин (мол) - Уфа (мол)
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Рубин
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