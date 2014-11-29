Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Динамо (мол)
Рубин (мол) - Динамо (мол): обзор матча 29 ноября 2014
Рубин (мол)
29.11.2014, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
1 : 2
Завершен
Динамо (мол)
59'
А. Вшивцев
67'
А. Катрич
84'
Р. Зобнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Динамо (мол)
90'
+4
Замена
А. Моргунов
️️️️
М. Кузьмин
Замена
Т. Коблов
️️️️
А. Насыбуллин
85'
84'
ГОЛ! 1:2!
Р. Зобнин
79'
Замена
А. Каляшин
️️️️
Г. Морозов
Замена
А. Миронов
️️️️
И. Ахметов
73'
68'
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Могулкин
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Катрич
61'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
В. Сарамутин
ГОЛ! 1:0!
А. Вшивцев
59'
Замена
А. Аскаров
️️️️
Е. Сорокин
55'
Замена
А. Вшивцев
️️️️
Н. Бочаров
46'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
Т. Аюпов
46'
Замена
А. Джалилов
️️️️
Р. Галиакберов
46'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
И. Сафеев
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
96
Руслан Каусаров
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
86
Тимур Коблов
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Динамо (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
83
Андрей Ребриков
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Антон Алтунин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
3-3-3-1
70
Щетинин
3
Кибардин
61
Насыбуллин
28
Сорокин
81
Сафеев
8
Аюпов
30
Хабибуллин
96
Каусаров
34
Бочаров
97
Ахметов
20
Галиакберов
4-4-1-1
31
Лещук
27
Живоглядов
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
18
Морозов
88
Левин
27
Сарамутин
47
Зобнин
77
Могулкин
77
Катрич
9
Обольский
97
Ахметов
84
Миронов
84
Миронов
97
Ахметов
61
Насыбуллин
86
Коблов
86
Коблов
61
Насыбуллин
28
Сорокин
4
Аскаров
4
Аскаров
28
Сорокин
34
Бочаров
23
Вшивцев
23
Вшивцев
34
Бочаров
8
Аюпов
11
Давлатов
11
Давлатов
8
Аюпов
81
Сафеев
83
Кузнецов
83
Кузнецов
81
Сафеев
20
Галиакберов
10
Джалилов
10
Джалилов
20
Галиакберов
Кузьмин
14
Моргунов
14
Моргунов
Кузьмин
18
Морозов
8
Каляшин
8
Каляшин
18
Морозов
77
Могулкин
17
Горбунов
17
Горбунов
77
Могулкин
27
Сарамутин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
27
Сарамутин
Остались в запасе
Рубин (мол)
Динамо (мол)
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
17
Антон Иванов
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
1
Станислав Черчесов
ВР
83
Андрей Ребриков
ВР
Остались в запасе
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
1
Анатолий Малашенко
ВР
Остались в запасе
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
17
Антон Иванов
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
1
Станислав Черчесов
ВР
83
Андрей Ребриков
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Рубин (мол) - Динамо (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ян Марушко
(Самара)
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+