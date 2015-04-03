Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Рубин (мол)
Амкар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 03 апреля 2015
Амкар (мол)
03.04.2015, пятница, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
1 : 6
Завершен
Рубин (мол)
33'
Е. Тюкалов
13'
И. Парамонов (АГ)
28'
Н. Ворона
50'
Н. Ворона
58'
Н. Ворона
59'
Р. Галиакберов
61'
П. Шадрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
А. Шаваев
90'
+3
76'
Замена
А. Насыбуллин
️️️️
Н. Ворона
70'
Замена
А. Куклев
️️️️
А. Джалилов
Замена
В. Кузнецов
️️️️
Е. Тюкалов
70'
Замена
А. Патрикеев
️️️️
В. Алейников
70'
67'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
И. Сафеев
Замена
И. Иванченко
️️️️
А. Курзенев
67'
61'
ГОЛ! 1:6!
П. Шадрин
60'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Р. Галиакберов
59'
ГОЛ! 1:5!
Р. Галиакберов
58'
ГОЛ! 1:4!
Н. Ворона
Замена
В. Шпитальный
️️️️
П. Занев
57'
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Анфёров
50'
Замена
Р. Гусейнов
️️️️
С. Таказов
50'
50'
ГОЛ! 1:3!
Н. Ворона
46'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
А. Аскаров
46'
Замена
М. Петролай
️️️️
И. Салахетдинов
46'
Замена
П. Шадрин
️️️️
Т. Коблов
ГОЛ! 1:2!
Е. Тюкалов
33'
28'
ГОЛ! 0:2!
Н. Ворона
16'
Желтая карточка
И. Сафеев
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Парамонов
12'
Желтая карточка
А. Хабибуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
49
Игорь Парамонов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
86
Тимур Коблов
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
46
Александр Патрикеев
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
2
Михаил Петролай
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
3-1-2-2-2
71
Красильников
11
Занев
30
Таказов
24
Мосунов
38
Алейников
49
Парамонов
11
Парамонов
7
Вазитдинов
7
Тюкалов
91
Курзенев
60
Анфёров
3-2-2-1-2
1
Акмурзин
81
Сафеев
3
Кибардин
30
Хабибуллин
4
Аскаров
23
Ворона
6
Салахетдинов
96
Каусаров
10
Джалилов
86
Коблов
20
Галиакберов
7
Тюкалов
19
Кузнецов
19
Кузнецов
7
Тюкалов
30
Таказов
29
Гусейнов
29
Гусейнов
30
Таказов
38
Алейников
46
Патрикеев
46
Патрикеев
38
Алейников
11
Занев
9
Шпитальный
9
Шпитальный
11
Занев
91
Курзенев
17
Иванченко
17
Иванченко
91
Курзенев
60
Анфёров
8
Шаваев
8
Шаваев
60
Анфёров
20
Галиакберов
8
Аюпов
8
Аюпов
20
Галиакберов
81
Сафеев
83
Кузнецов
83
Кузнецов
81
Сафеев
23
Ворона
61
Насыбуллин
61
Насыбуллин
23
Ворона
6
Салахетдинов
2
Петролай
2
Петролай
6
Салахетдинов
86
Коблов
62
Шадрин
62
Шадрин
86
Коблов
10
Джалилов
55
Куклев
55
Куклев
10
Джалилов
4
Аскаров
28
Сорокин
28
Сорокин
4
Аскаров
Остались в запасе
Амкар (мол)
Рубин (мол)
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Остались в запасе
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
16
Владимир Отмахов
ВР
Остались в запасе
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Амкар (мол) - Рубин (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Сединкин
(Омск)
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+