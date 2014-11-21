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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Рубин (мол)
Урал (мол) - Рубин (мол): обзор матча 21 ноября 2014
Урал (мол)
21.11.2014, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
0 : 1
Завершен
Рубин (мол)
25'
А. Вшивцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Рубин (мол)
90'
Вторая желтая
Н. Лобанов
Желтая карточка
Р. Шалин
84'
82'
Желтая карточка
Н. Лобанов
Замена
А. Вакурин
️️️️
А. Дорожинский
74'
73'
Замена
А. Насыбуллин
️️️️
И. Ахметов
72'
Желтая карточка
И. Ахметов
Замена
Э. Гулиев
️️️️
Е. Шумихин
70'
61'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
А. Джалилов
46'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Вшивцев
46'
Замена
Н. Бочаров
️️️️
Б. Давлатов
46'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Т. Бурлак
Замена
А. Оганесян
️️️️
Н. Дурандин
46'
Замена
А. Гошоков
️️️️
Г. Нуров
46'
Замена
П. Паршин
️️️️
И. Чудин
46'
Замена
Р. Шалин
️️️️
Н. Мамонов
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Вшивцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
38
Никита Мамонов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
81
Никита Дурандин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
95
Александр Бабушкин
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
2-5-2-1
99
Арапов
32
Дорожинский
5
Бергер
55
Шумихин
42
Филиппов
94
Кашкаров
27
Чудин
38
Мамонов
94
Нуров
8
Серченков
81
Дурандин
4-4-1-1
70
Щетинин
81
Сафеев
3
Кибардин
90
Бурлак
30
Хабибуллин
11
Давлатов
57
Лобанов
97
Ахметов
96
Каусаров
10
Джалилов
23
Вшивцев
32
Дорожинский
23
Вакурин
23
Вакурин
32
Дорожинский
27
Чудин
59
Паршин
59
Паршин
27
Чудин
55
Шумихин
71
Гулиев
71
Гулиев
55
Шумихин
38
Мамонов
52
Шалин
52
Шалин
38
Мамонов
81
Дурандин
28
Оганесян
28
Оганесян
81
Дурандин
94
Нуров
19
Гошоков
19
Гошоков
94
Нуров
10
Джалилов
8
Аюпов
8
Аюпов
10
Джалилов
97
Ахметов
61
Насыбуллин
61
Насыбуллин
97
Ахметов
23
Вшивцев
20
Галиакберов
20
Галиакберов
23
Вшивцев
11
Давлатов
34
Бочаров
34
Бочаров
11
Давлатов
90
Бурлак
28
Сорокин
28
Сорокин
90
Бурлак
Остались в запасе
Урал (мол)
Рубин (мол)
62
Резо Гавтадзе
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
95
Александр Бабушкин
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Остались в запасе
62
Резо Гавтадзе
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
95
Александр Бабушкин
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Урал (мол) - Рубин (мол)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
Манеж «Урал»
Новости команд
Все
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1
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1
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1
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2022.06.13 14:25
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