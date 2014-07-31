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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Рубин (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 31 июля 2014
Рубин (мол)
31.07.2014, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
1 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
90'
И. Ахметов
55'
В. Пантелеев
76'
А. Лихачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Спартак М (мол)
ГОЛ! 1:2!
И. Ахметов
90'
85'
Красная карточка
А. Лисинков
81'
Желтая карточка
В. Винниченко
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Лихачев
Желтая карточка
Е. Сорокин
75'
74'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Г. Мелкадзе
Замена
С. Балабанов
️️️️
Д. Кибардин
72'
Замена
Т. Коблов
️️️️
А. Миронов
70'
67'
Замена
Д. Буранов
️️️️
Ш. Шанбиев
63'
Замена
Е. Евтеев
️️️️
В. Бабаев
Замена
Н. Михайлов
️️️️
А. Насыбуллин
63'
55'
ГОЛ! 0:1!
В. Пантелеев
46'
Замена
А. Лихачев
️️️️
Д. Горовых
Замена
Н. Бочаров
️️️️
К. Эдуардо
46'
Замена
И. Ахметов
️️️️
И. Портнягин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
27
Даниил Горовых
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
78
Стефан Балабанов
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
96
Егор Евтеев
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
76
Павел Глоба
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
3-3-2-2
1
Малашенко
83
Кузнецов
30
Хабибуллин
28
Сорокин
3
Кибардин
2
Петролай
61
Насыбуллин
84
Миронов
22
Эдуардо
97
Портнягин
56
Арутюнян
4-1-2-1-2
1
Митрюшкин
3
Щербаков
40
Винниченко
46
Мамин
44
Лисинков
27
Горовых
2
Шанбиев
83
Пантелеев
11
Бабаев
77
Мелкадзе
10
Федчук
3
Кибардин
78
Балабанов
78
Балабанов
3
Кибардин
84
Миронов
86
Коблов
86
Коблов
84
Миронов
61
Насыбуллин
82
Михайлов
82
Михайлов
61
Насыбуллин
22
Эдуардо
34
Бочаров
34
Бочаров
22
Эдуардо
97
Портнягин
97
Ахметов
97
Ахметов
97
Портнягин
2
Шанбиев
88
Буранов
88
Буранов
2
Шанбиев
11
Бабаев
96
Евтеев
96
Евтеев
11
Бабаев
27
Горовых
96
Лихачев
96
Лихачев
27
Горовых
77
Мелкадзе
7
Бакаев
7
Бакаев
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Айдар Яруллин
76
Павел Глоба
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
Остались в запасе
76
Павел Глоба
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Айдар Яруллин
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Рубин (мол) - Спартак М (мол)
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Небогатиков
(Казань)
Стадион:
Рубин
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