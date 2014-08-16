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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Рубин (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 16 августа 2014
Рубин (мол)
16.08.2014, суббота, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
15'
Б. Давлатов
67'
Б. Давлатов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Замена
И. Зайцев
️️️️
Р. Каусаров
78'
Замена
А. Котляров
️️️️
Б. Давлатов
76'
69'
Замена
А. Вяткин
️️️️
Д. Анисимов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Давлатов
67'
66'
Желтая карточка
Д. Баринов
Замена
Е. Сорокин
️️️️
М. Кобахидзе
63'
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
Н. Лобанов
54'
51'
Замена
М. Данильянц
️️️️
А. Соловьёв
Замена
И. Сафеев
️️️️
А. Кузнецов
46'
46'
Замена
А. Вяткин
️️️️
А. Логунов
Замена
И. Ахметов
️️️️
К. Муллин
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Давлатов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
96
Денис Анисимов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
50
Иван Зайцев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Локомотив (мол)
76
Филипп Харин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
61
Максим Данильянц
ЦП
97
Григорий Герасимов
ЦФ
4-1-3-1-1
70
Щетинин
23
Кобахидзе
30
Хабибуллин
83
Кузнецов
3
Кибардин
2
Петролай
11
Давлатов
96
Каусаров
57
Лобанов
10
Джалилов
9
Муллин
4-1-1-3-1
22
Лобанцев
44
Логунов
73
Рахмонов
56
Довбня
54
Соловьёв
6
Баринов
25
Турик
77
Корян
7
Чуканов
10
Жемалетдинов
96
Анисимов
83
Кузнецов
81
Сафеев
81
Сафеев
83
Кузнецов
11
Давлатов
52
Котляров
52
Котляров
11
Давлатов
96
Каусаров
50
Зайцев
50
Зайцев
96
Каусаров
57
Лобанов
56
Арутюнян
56
Арутюнян
57
Лобанов
23
Кобахидзе
28
Сорокин
28
Сорокин
23
Кобахидзе
9
Муллин
97
Ахметов
97
Ахметов
9
Муллин
44
Логунов
55
Вяткин
55
Вяткин
44
Логунов
54
Соловьёв
61
Данильянц
61
Данильянц
54
Соловьёв
Остались в запасе
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
76
Филипп Харин
ВР
97
Григорий Герасимов
ЦФ
96
Томас Рукас
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ВР
Остались в запасе
76
Филипп Харин
ВР
97
Григорий Герасимов
ЦФ
96
Томас Рукас
ЦЗ
Главный тренер
Олег Нечаев
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Рубин (мол) - Локомотив (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Валерий Романов
(Дзержинск)
Стадион:
Рубин
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