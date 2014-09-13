Михаил Пыско - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Пыско
|Команда
|Говерла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Пыско
|Команда
|Говерла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|6:0
|Говерла (Ужгород)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|08.03.2015
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|06.12.2014
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Днепр (Днепр)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Заря (Луганск)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:0
|Металлург (Запорожье)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Заря (Луганск)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Заря (Луганск)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|0:1
|Заря (Луганск)
|13.09.2014
|63' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Динамо (Киев)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|16.08.2014
|24' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Заря (Луганск)
|11.08.2014
|32' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|03.08.2014
|1' -67'
|Олимпик (Донецк)
|1:0
|Заря (Луганск)
|45'