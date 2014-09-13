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    Михаил Пыско - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Михаил
    Отчество Михайлович
    Фамилия Пыско
    Команда Говерла
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 марта 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2015 Был в запасе Динамо (Киев) 6:0 Говерла (Ужгород)
    19.04.2015 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:1 Говерла (Ужгород)
    08.03.2015 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Говерла (Ужгород)
    06.12.2014 Был в запасе Заря (Луганск) 2:1 Днепр (Днепр)
    23.11.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Заря (Луганск)
    08.11.2014 Был в запасе Заря (Луганск) 3:0 Металлург (Запорожье)
    02.11.2014 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:2 Заря (Луганск)
    19.10.2014 Был в запасе Металлург (Донецк) 0:0 Заря (Луганск)
    21.09.2014 Был в запасе Шахтер (Донецк) 0:1 Заря (Луганск)
    13.09.2014 63' -90' Заря (Луганск) 2:2 Динамо (Киев)
    31.08.2014 Был в запасе Заря (Луганск) 1:2 Волынь (Луцк)
    16.08.2014 24' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Заря (Луганск)
    11.08.2014 32' -90' Заря (Луганск) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    03.08.2014 1' -67' Олимпик (Донецк) 1:0 Заря (Луганск)
    45'
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