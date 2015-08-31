Игорь Бороздин - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Бороздин
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Бороздин
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|15
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|46' -85'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Локомотив (Лиски)
|25.10.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:1
|Калуга (Калуга)
|18.10.2015
|1' -72'
|Авангард (Курск)
|1:2
|Локомотив (Лиски)
|11.10.2015
|82' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|04.10.2015
|1' -57'
|Тамбов (Тамбов)
|2:2
|Локомотив (Лиски)
|32'
|27.09.2015
|1' -79'
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|74'
|19.09.2015
|1' -76'
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|14.09.2015
|81' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Орел (Орел)
|07.09.2015
|1' -64'
|Энергомаш (Белгород)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|31.08.2015
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|22.08.2015
|62' -90'
|Локомотив (Лиски)
|5:0
|Арсенал-2 (Тула)
|90'
|17.08.2015
|79' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|11.08.2015
|1' -60'
|Локомотив (Лиски)
|1:2
|Витязь (Подольск)
|03.08.2015
|82' -90'
|Калуга (Калуга)
|1:1
|Локомотив (Лиски)
|28.07.2015
|1' -80'
|Локомотив (Лиски)
|0:0
|Авангард (Курск)
|20.07.2015
|56' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:1
|Локомотив (Лиски)
|74'