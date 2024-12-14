Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денис Олейник - статистика

Завершил карьеру
16 июня 1987 (39), Запорожье
#16 | Нападающий
178 см | 69 кг
Украина
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЛНЗ
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия
1 : 1
14.12.2024
ЛНЗ
61' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Левый берег
3 : 1
07.12.2024
ЛНЗ
62' - 90'
88'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
1 : 2
30.11.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ворскла
2 : 0
23.11.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
0 : 1
09.11.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
04.11.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
ЛНЗ
2 : 0
20.10.2024
Ингулец
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
5 : 1
06.10.2024
ЛНЗ
1' - 63'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
ЛНЗ
1 : 1
28.09.2024
Черноморец
1' - 67'
45'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 1
22.09.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Колос
1 : 1
16.09.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
1 : 0
01.09.2024
ЛНЗ
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
ЛНЗ
2 : 1
26.08.2024
Карпаты
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
ЛНЗ
3 : 1
18.08.2024
Рух
1' - 60'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
ЛНЗ
0 : 2
12.08.2024
Александрия
1' - 79'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
ЛНЗ
1 : 0
04.08.2024
Левый берег
1' - 80'
Главные новости
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
1
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
5
РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
78
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
1
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
10
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+