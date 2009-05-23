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Торнавака Фернандес Айтор
Статистика
Торнавака Фернандес Айтор - статистика
Завершил карьеру
24 апреля 1976 (50)
#21 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рекреативо
20
2
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Рекреативо
0 : 1
23.05.2009
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Нумансия
1 : 0
17.05.2009
Рекреативо
1' - 90'
61'
Испания. Примера, 35 тур
Рекреативо
1 : 2
10.05.2009
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1 : 2
03.05.2009
Рекреативо
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Рекреативо
2 : 4
26.04.2009
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2 : 1
23.04.2009
Рекреативо
1' - 90'
33'
Испания. Примера, 31 тур
Рекреативо
0 : 1
18.04.2009
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Рекреативо
0 : 1
04.04.2009
Севилья
1' - 90'
44'
90'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
2 : 1
22.03.2009
Рекреативо
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
1 : 1
14.03.2009
Рекреативо
1' - 88'
Испания. Примера, 26 тур
Рекреативо
2 : 3
08.03.2009
Вальядолид
1' - 90'
61'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
0 : 2
01.03.2009
Рекреативо
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Рекреативо
1 : 1
22.02.2009
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
1 : 1
15.02.2009
Рекреативо
1' - 71'
33'
57'
Испания. Примера, 22 тур
Рекреативо
0 : 3
08.02.2009
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1 : 1
01.02.2009
Рекреативо
1' - 38'
Испания. Примера, 20 тур
Рекреативо
1 : 0
25.01.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Рекреативо
2 : 0
18.01.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 1
11.01.2009
Рекреативо
1' - 90'
37'
Испания. Примера, 17 тур
Рекреативо
3 : 1
04.01.2009
Нумансия
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 15 тур
Рекреативо
1 : 0
14.12.2008
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
2 : 3
07.12.2008
Рекреативо
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Реал
1 : 0
22.11.2008
Рекреативо
78' - 90'
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