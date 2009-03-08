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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Рекреативо - Вальядолид
Рекреативо - Вальядолид: обзор матча 08 марта 2009
Рекреативо
08.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 3
Завершен
Вальядолид
25'
А. Колунга (П)
87'
Х. Камуньяс
7'
Х. Сесма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рекреативо - Вальядолид
Вторая желтая
А. Рубио
ГОЛ! 2:1!
Х. Камуньяс
Замена
Ф. Каноббио
️️️️
П. Леон
Замена
Х. Герреро
️️️️
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
Т. Фернандес Айтор
Замена
А. Вивар Дорадо
️️️️
Х. Медуньянин
Желтая карточка
А. Рубио
Замена
К. Майдана
️️️️
Х. Фуэго
Замена
Х. Иньяки Беа
️️️️
Х. Гарсия Кальво
Замена
К. Акале
️️️️
Р. Барбер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Колунга
Желтая карточка
А. Маркос
ГОЛ! 0:1!
Х. Сесма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
17
Рафа Барбер
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Вальядолид
3
Альберто Маркос
ЛЗ
5
Хосе Гарсия Кальво
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
6
Харис Медуньянин
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Рекреативо
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
28
Канга Акале
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
23
Хави Герреро
ЦФ
Вальядолид
25
Альберто
ВР
24
Хауреги Иньяки Беа
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
14
Анхель Вивар Дорадо
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
22
Маркос Агирре
ПВ
4-4-1-1
13
Риесго
20
Касадо
13
Моррис
4
Бузон
3
Ламас
17
Камуньяс
17
Рафа Барбер
20
Васкес
18
Фуэго
21
Айтор
27
Колунга
4-3-2
5
Гарсия Кальво
8
Бараха
17
Прието
3
Маркос
6
Медуньянин
18
Рубио
8
Борха
14
Леон
19
Сесма
18
Фуэго
8
Майдана
8
Майдана
18
Фуэго
17
Рафа Барбер
28
Акале
28
Акале
17
Рафа Барбер
20
Касадо
23
Хави Герреро
23
Хави Герреро
20
Касадо
6
Медуньянин
14
Вивар Дорадо
14
Вивар Дорадо
6
Медуньянин
5
Гарсия Кальво
24
Иньяки Беа
24
Иньяки Беа
5
Гарсия Кальво
14
Леон
8
Каноббио
8
Каноббио
14
Леон
Остались в запасе
Рекреативо
Вальядолид
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
25
Альберто
ВР
3
Нано
ЦЗ
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Остались в запасе
25
Альберто
ВР
3
Нано
ЦЗ
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Рекреативо - Вальядолид
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Нуэво Коломбино
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