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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Рекреативо - Депортиво
Рекреативо - Депортиво: обзор матча 10 мая 2009
Рекреативо
10.05.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 2
Завершен
Депортиво
44'
А. Колунга
17'
Х. Верду
50'
П. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рекреативо - Депортиво
Желтая карточка
А. Лафита
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
С. Арсо
Замена
Рики
️️️️
Р. Бодипо
Замена
А. Лафита
️️️️
П. Альварес
Замена
К. Майдана
️️️️
А. Колунга
Замена
М. Эрсен
️️️️
Сиси
Желтая карточка
Х. Васкес
Желтая карточка
П. Альварес
ГОЛ! 1:2!
П. Альварес
ГОЛ! 1:1!
А. Колунга
Замена
Х. Герреро
️️️️
Н. Моррис
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Верду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
20
Хесус Васкес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
17
Рафа Барбер
ЦП
11
Сиси
АП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Рекреативо
13
Роберто
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
28
Мартин Эрсен
ЦФ
23
Хави Герреро
ЦФ
Депортиво
24
Писку
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
20
Антонио Томас
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
11
Рики
ЦФ
3-4-2-1
13
Риесго
4
Арсо
4
Бузон
13
Моррис
17
Камуньяс
18
Фуэго
17
Рафа Барбер
20
Васкес
21
Айтор
11
Сиси
27
Колунга
4-3-2-1
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
83
Зе Каштру
16
Луис
16
Серхио
22
Родригес
18
Гуардадо
14
Альварес
25
Верду
23
Бодипо
11
Сиси
28
Эрсен
28
Эрсен
11
Сиси
27
Колунга
8
Майдана
8
Майдана
27
Колунга
13
Моррис
23
Хави Герреро
23
Хави Герреро
13
Моррис
14
Альварес
7
Лафита
7
Лафита
14
Альварес
25
Верду
21
Валерон
21
Валерон
25
Верду
23
Бодипо
11
Рики
11
Рики
23
Бодипо
Остались в запасе
Рекреативо
Депортиво
13
Роберто
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Самбрано
24
Писку
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
Остались в запасе
24
Писку
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Рекреативо - Депортиво
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Нуэво Коломбино
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