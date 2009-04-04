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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Рекреативо - Севилья
Рекреативо - Севилья: обзор матча 04 апреля 2009
Рекреативо
04.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
32'
Ф. Кануте (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рекреативо - Севилья
Желтая карточка
Адриано
Вторая желтая
Т. Фернандес Айтор
Замена
Д. Капель
️️️️
Х. Навас
Желтая карточка
Ф. Фасио
Замена
Ф. Фасио
️️️️
А. Душер
Замена
А. Коне
️️️️
Д. Перотти
Замена
️️️️
Х. Васкес
Замена
К. Акале
️️️️
К. Майдана
Желтая карточка
Х. Васкес
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Р. Барбер
Замена
Сиси
️️️️
Поли
Желтая карточка
Т. Фернандес Айтор
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Кануте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Поли
ЦЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
17
Рафа Барбер
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Ренато
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Рекреативо
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Сиси
АП
28
Канга Акале
ПП
28
Мартин Эрсен
ЦФ
23
Хави Герреро
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
4-4-1-1
13
Риесго
20
Поли
13
Моррис
4
Бузон
3
Ламас
17
Камуньяс
17
Рафа Барбер
20
Васкес
8
Майдана
21
Айтор
27
Колунга
3-2-3-2
25
Палоп
3
Москера
3
Наварро
5
Скиллачи
16
Навас
3
Адриано
11
Ренато
22
Душер
5
Ромарик
8
Перотти
11
Кануте
20
Поли
11
Сиси
11
Сиси
20
Поли
8
Майдана
28
Акале
28
Акале
8
Майдана
22
Душер
17
Фасио
17
Фасио
22
Душер
16
Навас
17
Капель
17
Капель
16
Навас
8
Перотти
2
Коне
2
Коне
8
Перотти
Остались в запасе
Рекреативо
Севилья
28
Мартин Эрсен
ЦФ
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Хави Герреро
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
28
Мартин Эрсен
ЦФ
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Хави Герреро
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Маноло Самбрано
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Рекреативо - Севилья
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Нуэво Коломбино
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