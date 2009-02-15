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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Рекреативо
Атлетик - Рекреативо: обзор матча 15 февраля 2009
Атлетик
15.02.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Рекреативо
52'
Г. Токеро
33'
Т. Фернандес Айтор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Рекреативо
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
М. Рубен
️️️️
А. Колунга
Замена
Х. Фуэго
️️️️
С. Найяр
Замена
К. Майдана
️️️️
Т. Фернандес Айтор
Замена
Х. дель Ольмо
️️️️
И. Габилондо
Желтая карточка
Т. Фернандес Айтор
ГОЛ! 1:1!
Г. Токеро
Замена
Г. Токеро
️️️️
Х. Эчеберриа
Замена
М. Сусаета
️️️️
Д. Лопес
Желтая карточка
Х. Камуньяс
ГОЛ! 0:1!
Т. Фернандес Айтор
19'
Желтая карточка
Поли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
27
Давид Лопес
ПП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
0
Иньиго
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Поли
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
17
Рафа Барбер
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Рекреативо
13
Роберто
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
18
Хави Фуэго
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
23
Хави Герреро
ЦФ
4-2-2-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
20
Осио
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
6
Орбаис
11
Габилондо
27
Лопес
0
Иньиго
0
Эчеберриа
3-2-1-2
13
Риесго
20
Поли
4
Арсо
13
Моррис
17
Рафа Барбер
17
Камуньяс
21
Айтор
19
Найяр
27
Колунга
11
Габилондо
17
дель Ольмо
17
дель Ольмо
11
Габилондо
27
Лопес
14
Сусаета
14
Сусаета
27
Лопес
0
Эчеберриа
23
Токеро
23
Токеро
0
Эчеберриа
21
Айтор
8
Майдана
8
Майдана
21
Айтор
19
Найяр
18
Фуэго
18
Фуэго
19
Найяр
27
Колунга
15
Рубен
15
Рубен
27
Колунга
Остались в запасе
Атлетик
Рекреативо
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Роберто
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
23
Хави Герреро
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
23
Хави Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маноло Самбрано
Статистика матча Атлетик - Рекреативо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Информация о матче
Стадион:
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