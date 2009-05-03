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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Рекреативо
Осасуна - Рекреативо: обзор матча 03 мая 2009
Осасуна
03.05.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 2
Завершен
Рекреативо
26'
В. Пандиани
81'
М. Эрсен
90'
Н. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Рекреативо
Желтая карточка
Н. Моррис
ГОЛ! 1:2!
Н. Моррис
Желтая карточка
Д. Некунам
Замена
Л. Дельпорте
️️️️
В. Пандиани
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Пуньяль
ГОЛ! 1:1!
М. Эрсен
Замена
М. Эрсен
️️️️
Я. Бузон
Замена
К. Майдана
️️️️
Сиси
Желтая карточка
Р. Барбер
Замена
Х. Герреро
️️️️
Р. Барбер
Замена
Хосечо
️️️️
Хуанфран
Вторая желтая
Серхио
ГОЛ! 1:0!
В. Пандиани
Желтая карточка
Серхио
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
17
Рафа Барбер
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Сиси
АП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Осасуна
1
Рикарду
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
0
Людовик Дельпорте
ЦП
8
Антонио Идальго
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Рекреативо
13
Роберто
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
20
Поли
ЦЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
28
Мартин Эрсен
ЦФ
23
Хави Герреро
ЦФ
3-2-3-1-1
2
Роберто
3
Аспиликуэта
23
Серхио
4
Фланьо
18
Монреаль
20
Хуанфран
6
Некунам
18
Плашил
10
Пуньяль
8
Шоджаеи
12
Пандиани
3-4-2-1
13
Риесго
4
Арсо
13
Моррис
4
Бузон
17
Рафа Барбер
20
Васкес
18
Фуэго
17
Камуньяс
11
Сиси
21
Айтор
27
Колунга
12
Пандиани
0
Дельпорте
0
Дельпорте
12
Пандиани
20
Хуанфран
17
Хосечо
17
Хосечо
20
Хуанфран
10
Пуньяль
32
Вадоч
32
Вадоч
10
Пуньяль
4
Бузон
28
Эрсен
28
Эрсен
4
Бузон
11
Сиси
8
Майдана
8
Майдана
11
Сиси
17
Рафа Барбер
23
Хави Герреро
23
Хави Герреро
17
Рафа Барбер
Остались в запасе
Осасуна
Рекреативо
8
Антонио Идальго
ЦП
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Остались в запасе
8
Антонио Идальго
ЦП
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Главный тренер
Маноло Самбрано
Статистика матча Осасуна - Рекреативо
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Информация о матче
Главный судья:
Хулиан Родригес Сантьяго
(Вальядолид)
Стадион:
Эль Садар
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