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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Рекреативо - Мальорка
Рекреативо - Мальорка: обзор матча 26 апреля 2009
Рекреативо
26.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 4
Завершен
Мальорка
48'
Сиси
80'
Х. Камуньяс
10'
Х. Мануэль Хурадо
15'
Х. Аранго
76'
Г. Кастро
90'
А. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рекреативо - Мальорка
ГОЛ! 2:4!
А. Кейта
Вторая желтая
Г. Кастро
Замена
М. Суарес
️️️️
Х. Аранго
Желтая карточка
Х. Герреро
Желтая карточка
А. Кейта
Желтая карточка
Х. Фуэго
ГОЛ! 2:3!
Х. Камуньяс
ГОЛ! 1:3!
Г. Кастро
Замена
К. Акале
️️️️
Р. Барбер
Замена
А. Кейта
️️️️
А. Адурис
Желтая карточка
Г. Кастро
Замена
К. Майдана
️️️️
А. Ламас
Замена
Г. Кастро
️️️️
Ф. Варела
Желтая карточка
М. Эрсен
ГОЛ! 1:2!
Сиси
Замена
М. Эрсен
️️️️
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
Д. Ават
Желтая карточка
К. Сантана
Желтая карточка
Р. Барбер
Желтая карточка
Х. Луис Марти
16'
Желтая карточка
Айосе
15'
ГОЛ! 0:2!
Х. Аранго
Желтая карточка
Сиси
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Хурадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
17
Рафа Барбер
ЦП
11
Сиси
АП
23
Хави Герреро
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Рекреативо
13
Роберто
ВР
20
Поли
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
20
Хесус Васкес
ЦП
28
Канга Акале
ПП
28
Мартин Эрсен
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
4-3-2-1
13
Риесго
20
Касадо
4
Бузон
13
Моррис
3
Ламас
17
Камуньяс
17
Рафа Барбер
18
Фуэго
21
Айтор
11
Сиси
23
Хави Герреро
4-4-1-1
13
Ават
5
Скалони
16
Нуньеш
4
Наварро
21
Айосе
14
Хурадо
19
Марти
23
Сантана
18
Аранго
19
Варела
20
Адурис
20
Касадо
28
Эрсен
28
Эрсен
20
Касадо
3
Ламас
8
Майдана
8
Майдана
3
Ламас
17
Рафа Барбер
28
Акале
28
Акале
17
Рафа Барбер
18
Аранго
4
Суарес
4
Суарес
18
Аранго
19
Варела
5
Кастро
5
Кастро
19
Варела
20
Адурис
9
Кейта
9
Кейта
20
Адурис
Остались в запасе
Рекреативо
Мальорка
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
20
Хесус Васкес
ЦП
Главный тренер
Маноло Самбрано
1
Герман Люкс
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
20
Хесус Васкес
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Рекреативо - Мальорка
5
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Нуэво Коломбино
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