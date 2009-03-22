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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Рекреативо
Хетафе - Рекреативо: обзор матча 22 марта 2009
Хетафе
22.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Рекреативо
64'
Р. Сольдадо
66'
Р. Сольдадо
47'
К. Майдана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Рекреативо
Желтая карточка
Я. Бузон
Замена
Р.
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
М. Рубен
️️️️
Х. Мануэль Касадо
Замена
К. Акале
️️️️
Х. Фуэго
Замена
С. Найяр
️️️️
К. Майдана
ГОЛ! 2:1!
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:1!
Р. Сольдадо
Замена
Ману
️️️️
Ю. Полански
ГОЛ! 0:1!
К. Майдана
Замена
Ф. Селестини
️️️️
Ф. Каскеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Якобо
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Хетафе
88
Владимир Стойкович
ВР
3
Рафа
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
7
Ману
АП
0
Бланко Кепа
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Рекреативо
13
Роберто
ВР
20
Поли
ЦЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
28
Канга Акале
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
23
Хави Герреро
ЦФ
4-4-2
1
Якобо
25
Лихт
6
Диас
4
Беленгуэр
11
Контра
14
Гавилан
8
Полански
23
Гранеро
22
Каскеро
9
Сольдадо
14
Уче
4-4-1-1
13
Риесго
13
Неф
13
Моррис
4
Бузон
20
Касадо
8
Майдана
18
Фуэго
20
Васкес
17
Камуньяс
21
Айтор
27
Колунга
9
Сольдадо
3
Рафа
3
Рафа
9
Сольдадо
22
Каскеро
17
Селестини
17
Селестини
22
Каскеро
8
Полански
7
Ману
7
Ману
8
Полански
18
Фуэго
28
Акале
28
Акале
18
Фуэго
20
Касадо
15
Рубен
15
Рубен
20
Касадо
8
Майдана
19
Найяр
19
Найяр
8
Майдана
Остались в запасе
Хетафе
Рекреативо
0
Бланко Кепа
ЦФ
88
Владимир Стойкович
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
3
Андрес Ламас
ЦЗ
23
Хави Герреро
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Остались в запасе
0
Бланко Кепа
ЦФ
88
Владимир Стойкович
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Остались в запасе
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
3
Андрес Ламас
ЦЗ
23
Хави Герреро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Маноло Самбрано
Статистика матча Хетафе - Рекреативо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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