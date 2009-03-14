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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Рекреативо
Валенсия - Рекреативо: обзор матча 14 марта 2009
Валенсия
14.03.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Рекреативо
85'
П. Эрнандес
55'
Х. Камуньяс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Рекреативо
Замена
К. Акале
️️️️
Х. Камуньяс
Желтая карточка
Я. Бузон
Замена
К. Майдана
️️️️
Т. Фернандес Айтор
ГОЛ! 1:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
Ф. Морьентес
Желтая карточка
С. Найяр
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
Висенте
Вторая желтая
К. Марчена
Замена
С. Найяр
️️️️
Х. Фуэго
Замена
️️️️
Эду
Желтая карточка
А. Колунга
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Р. Бараха
ГОЛ! 0:1!
Х. Камуньяс
Пас отдал
А. Колунга
Желтая карточка
Р. Барбер
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Р. Бараха
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
0
Эду
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
13
Ален Неф
ПЗ
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
17
Рафа Барбер
ОП
18
Хави Фуэго
АП
20
Хесус Васкес
АП
17
Хавьер Камуньяс
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Рекреативо
13
Роберто
ВР
20
Поли
ЦЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
28
Канга Акале
ПП
19
Себастьян Найяр
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
24
Моретти
24
Марчена
39
Альбиоль
4
Алексис
6
Альбельда
99
Фернандеш
14
Висенте
0
Эду
64
Мата
21
Сильва
4-1-3-2
13
Риесго
13
Неф
4
Бузон
13
Моррис
20
Касадо
17
Рафа Барбер
17
Камуньяс
20
Васкес
21
Айтор
27
Колунга
18
Фуэго
0
Бараха
0
Бараха
Бараха
19
Эрнандес
19
Эрнандес
Бараха
14
Висенте
23
Морьентес
23
Морьентес
14
Висенте
21
Айтор
8
Майдана
8
Майдана
21
Айтор
17
Камуньяс
28
Акале
28
Акале
17
Камуньяс
18
Фуэго
19
Найяр
19
Найяр
18
Фуэго
Остались в запасе
Валенсия
Рекреативо
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
3
Андрес Ламас
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
Остались в запасе
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
3
Андрес Ламас
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маноло Самбрано
Статистика матча Валенсия - Рекреативо
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
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1 : 0
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Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
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Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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