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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Рекреативо
Реал - Рекреативо: обзор матча 22 ноября 2008
Реал
22.11.2008, суббота, 22:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Рекреативо
39'
У. Снейдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Рекреативо
Желтая карточка
Я. Бузон
Замена
А. Буэно
️️️️
Рауль
Замена
Х. Савиола
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Т. Фернандес Айтор
️️️️
Сиси
Замена
А. Колунга
️️️️
Х. Герреро
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
У. Снейдер
Замена
М. Эрсен
️️️️
К. Акале
Желтая карточка
Г. Игуаин
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Х. Васкес
ГОЛ! 1:0!
У. Снейдер
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
14
Гути
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ПП
87
Ройстон Дренте
ЛФ
7
Рауль
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
РФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
22
Бету
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
20
Хесус Васкес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Сиси
ПП
23
Хави Герреро
ЦФ
28
Канга Акале
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Рекреативо
13
Роберто
ВР
20
Поли
ЦЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
17
Рафа Барбер
ЦП
28
Мартин Эрсен
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
4-3-3
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
23
Торрес
14
Гути
5
Гаго
10
Снейдер
87
Дренте
7
Рауль
9
Игуаин
4-4-2
13
Риесго
13
Моррис
4
Бузон
22
Бету
20
Касадо
11
Сиси
20
Васкес
18
Фуэго
17
Камуньяс
28
Акале
23
Хави Герреро
10
Снейдер
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
10
Снейдер
9
Игуаин
16
Савиола
16
Савиола
9
Игуаин
7
Рауль
19
Буэно
19
Буэно
7
Рауль
28
Акале
28
Эрсен
28
Эрсен
28
Акале
11
Сиси
21
Айтор
21
Айтор
11
Сиси
23
Хави Герреро
27
Колунга
27
Колунга
23
Хави Герреро
Остались в запасе
Реал
Рекреативо
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Бернд Шустер
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
3
Андрес Ламас
ЦЗ
17
Рафа Барбер
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Остались в запасе
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
3
Андрес Ламас
ЦЗ
17
Рафа Барбер
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Главный тренер
Маноло Самбрано
Статистика матча Реал - Рекреативо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Информация о матче
Стадион:
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