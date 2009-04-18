Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Рекреативо - Реал
Рекреативо - Реал: обзор матча 18 апреля 2009
Рекреативо
18.04.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Реал
50'
Марсело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рекреативо - Реал
+4
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
У. Снейдер
+3
Травма
У. Снейдер
Замена
М. Торрес
️️️️
А. Роббен
Замена
К. Майдана
️️️️
Х. Васкес
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Л. Диарра
Замена
У. Снейдер
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
М. Эрсен
️️️️
Ф. Каннаваро
Замена
К. Акале
️️️️
Сиси
ГОЛ! 0:1!
Марсело
Пас отдал
Ф. Гаго
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
+1
19'
Желтая карточка
Ф. Каннаваро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
4
Яго Бузон
ПЗ
11
Сиси
ЛВ
17
Рафа Барбер
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
21
Торнавака Фернандес Айтор
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
17
Хавьер Камуньяс
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Рекреативо
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
28
Канга Акале
ПП
28
Мартин Эрсен
ЦФ
23
Хави Герреро
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Уэсли Снейдер
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-2-2-2
13
Риесго
20
Касадо
3
Ламас
13
Моррис
4
Бузон
17
Рафа Барбер
20
Васкес
11
Сиси
21
Айтор
17
Камуньяс
27
Колунга
4-4-2
12
Касильяс
0
Каннаваро
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
9
Игуаин
19
Диарра
5
Гаго
10
Роббен
7
Рауль
21
Хунтелаар
Каннаваро
28
Эрсен
28
Эрсен
Каннаваро
20
Васкес
8
Майдана
8
Майдана
20
Васкес
11
Сиси
28
Акале
28
Акале
11
Сиси
10
Роббен
23
Торрес
23
Торрес
10
Роббен
Снейдер
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
Снейдер
21
Хунтелаар
10
Снейдер
10
Снейдер
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Рекреативо
Реал
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
23
Хави Герреро
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
23
Хави Герреро
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Главный тренер
Бернд Шустер
Статистика матча Рекреативо - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Нуэво Коломбино
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Рекреативо
Реал
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Кубок Испании. «Севилья», «Осасуна» и «Сарагоса» пробились в 1/8 финала турнира
2020.01.22 00:58
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+