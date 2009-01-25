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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Рекреативо - Бетис
Рекреативо - Бетис: обзор матча 25 января 2009
Рекреативо
25.01.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
72'
Х. Камуньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рекреативо - Бетис
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
К. Акале
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
М. Рубен
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
Ф. Вега
Желтая карточка
А. Колунга
ГОЛ! 1:0!
Х. Камуньяс
Замена
К. Майдана
️️️️
Сиси
Замена
А. Дамиа
️️️️
Хуанма
Желтая карточка
Я. Бузон
Желтая карточка
Сиси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
17
Рафа Барбер
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Сиси
АП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Бетис
35
Рикарду
ВР
3
Фернандо Вега
ЛЗ
5
Давид Ривас
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
15
Мехмет Аурелио
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
25
Арсу
ЦП
8
Ашилль Эмана
АП
Главный тренер
Франциско Чапарро
Рекреативо
13
Роберто
ВР
20
Поли
ЦЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
28
Канга Акале
ПП
19
Себастьян Найяр
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
2
Виллиан Лима
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
8
Хуанде
ПП
4-3-2-1
13
Риесго
20
Касадо
13
Моррис
4
Бузон
4
Арсо
17
Камуньяс
18
Фуэго
17
Рафа Барбер
21
Айтор
11
Сиси
27
Колунга
3-3-2
35
Рикарду
22
Нельсон
5
Давид Ривас
3
Вега
15
Аурелио
5
Ривера
25
Арсу
8
Эмана
22
Хуанма
11
Сиси
8
Майдана
8
Майдана
11
Сиси
17
Камуньяс
28
Акале
28
Акале
17
Камуньяс
27
Колунга
15
Рубен
15
Рубен
27
Колунга
22
Хуанма
2
Дамиа
2
Дамиа
22
Хуанма
Остались в запасе
Рекреативо
Бетис
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
3
Андрес Ламас
ЦЗ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
2
Виллиан Лима
ЦЗ
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
8
Хуанде
ПП
Главный тренер
Франциско Чапарро
Остались в запасе
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
3
Андрес Ламас
ЦЗ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Остались в запасе
2
Виллиан Лима
ЦЗ
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
8
Хуанде
ПП
Главный тренер
Маноло Самбрано
Главный тренер
Франциско Чапарро
Статистика матча Рекреативо - Бетис
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Нуэво Коломбино
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