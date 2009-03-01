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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Рекреативо
Малага - Рекреативо: обзор матча 01 марта 2009
Малага
01.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 2
Завершен
Рекреативо
54'
Х. Камуньяс
64'
А. Колунга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Рекреативо
+1
Замена
К. Майдана
️️️️
Х. Камуньяс
Желтая карточка
Дуда
Замена
М. Рубен
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
Апоньо
Желтая карточка
А. Колунга
Желтая карточка
А. Риесго
Замена
К. Акале
️️️️
Х. Мануэль Касадо
Замена
Эдиньо
️️️️
И. Куадрадо
ГОЛ! 0:2!
А. Колунга
Пас отдал
Х. Камуньяс
Замена
Начо
️️️️
Н. Баха
Замена
С. Бальеста
️️️️
А. Луке
ГОЛ! 0:1!
Х. Камуньяс
Пас отдал
А. Колунга
Желтая карточка
Я. Бузон
Красная карточка
Лоло
17'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Иньяки Гоитиа
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Лоло
ЦП
32
Апоньо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
4
Яго Бузон
ПЗ
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
17
Рафа Барбер
ОП
20
Хесус Васкес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
17
Хавьер Камуньяс
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
36
Эдиньо
ЦП
8
Фернандо
ЦП
15
Адриану Феррейра
ЦФ
9
Сальва Бальеста
ЦФ
Рекреативо
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
28
Канга Акале
ПП
23
Хави Герреро
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
4-2-2-1
13
Гоитиа
11
Кальеха
3
Велигтон
25
Куадрадо
18
Гамес
8
Лоло
32
Апоньо
17
Дуда
14
Баха
5
Луке
4-1-2-2-1
13
Риесго
4
Бузон
13
Моррис
3
Ламас
20
Касадо
17
Рафа Барбер
20
Васкес
18
Фуэго
17
Камуньяс
21
Айтор
27
Колунга
25
Куадрадо
36
Эдиньо
36
Эдиньо
25
Куадрадо
14
Баха
23
Начо
23
Начо
14
Баха
5
Луке
9
Бальеста
9
Бальеста
5
Луке
17
Камуньяс
8
Майдана
8
Майдана
17
Камуньяс
20
Касадо
28
Акале
28
Акале
20
Касадо
27
Колунга
15
Рубен
15
Рубен
27
Колунга
Остались в запасе
Малага
Рекреативо
15
Адриану Феррейра
ЦФ
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
23
Хави Герреро
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
15
Адриану Феррейра
ЦФ
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
23
Хави Герреро
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Малага - Рекреативо
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
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