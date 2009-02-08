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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Рекреативо - Атлетико
Рекреативо - Атлетико: обзор матча 08 февраля 2009
Рекреативо
08.02.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
3'
С. Агуэро
28'
Д. Форлан
35'
Д. Форлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рекреативо - Атлетико
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
С. Агуэро
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Форлан
Замена
Манише
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Х. Герреро
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
М. Рубен
️️️️
Сиси
Замена
К. Майдана
️️️️
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
Л. Переа
ГОЛ! 0:3!
Д. Форлан
Желтая карточка
А. Неф
ГОЛ! 0:2!
Д. Форлан
19'
Желтая карточка
П. Ибаньес
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
17
Рафа Барбер
ЦП
11
Сиси
АП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
25
Мариано Перниа
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Рекреативо
13
Роберто
ВР
20
Поли
ЦЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
23
Хави Герреро
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
8
Манише
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
4-3-2-1
13
Риесго
20
Касадо
4
Арсо
13
Моррис
13
Неф
17
Камуньяс
17
Рафа Барбер
18
Фуэго
21
Айтор
11
Сиси
27
Колунга
3-2-1-4
1
Франко
3
Лопес
21
Переа
19
Ибаньес
30
Уйфалуши
25
Перниа
12
Ассунсао
54
Синама-Понголь
10
Агуэро
10
Форлан
14
Гарсия
20
Касадо
8
Майдана
8
Майдана
20
Касадо
17
Камуньяс
23
Хави Герреро
23
Хави Герреро
17
Камуньяс
11
Сиси
15
Рубен
15
Рубен
11
Сиси
14
Гарсия
8
Манише
8
Манише
14
Гарсия
10
Агуэро
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
10
Агуэро
10
Форлан
11
Банега
11
Банега
10
Форлан
Остались в запасе
Рекреативо
Атлетико
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
0
Грегори Купе
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Маноло Самбрано
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Рекреативо - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Коломбино
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