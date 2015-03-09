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Хуан Валера - статистика

Завершил карьеру
21 декабря 1984 (41)
#20 | Защитник
184 см | 78 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
12
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1 : 2
09.03.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3 : 2
28.02.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 3
18.01.2015
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2015
Хетафе
1' - 58'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1 : 2
04.01.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
27'
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
1 : 1
21.12.2014
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
0 : 0
13.12.2014
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 1
08.12.2014
Хетафе
1' - 90'
74'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1 : 2
29.11.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
0 : 1
26.10.2014
Атлетико
1' - 43'
42'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
20.10.2014
Хетафе
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
28.09.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 3
22.09.2014
Валенсия
1' - 77'
58'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2 : 0
14.09.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
29.08.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
3 : 1
24.08.2014
Хетафе
1' - 90'
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