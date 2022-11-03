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Секу Саного Жуниор
Статистика
Секу Саного Жуниор - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1989 (37)
#35 | Полузащитник
183 см
Кот-д'Ивуар
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Сербия. Суперлига 2024/2025
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Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Црвена Звезда
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Монако
4 : 1
03.11.2022
Црвена Звезда
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Ференцварош
2 : 1
13.10.2022
Црвена Звезда
1' - 27'
Лига Европы, 3 тур
Црвена Звезда
4 : 1
06.10.2022
Ференцварош
1' - 62'
54'
Лига Европы, 2 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.09.2022
Црвена Звезда
1' - 90'
52'
Лига Европы, 1 тур
Црвена Звезда
0 : 1
08.09.2022
Монако
1' - 90'
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