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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Црвена Звезда
Ференцварош - Црвена Звезда: обзор матча 13 октября 2022
Ференцварош
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 4 тур
2 : 1
Завершен
Црвена Звезда
23'
К. Закариассен
61'
С. Ммае
55'
С. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Црвена Звезда
Замена
Ф. Боли
️️️️
Р. Ммае
90'
+4
Желтая карточка
Т. Нгуэн
90'
+1
Желтая карточка
А. Богдан
87'
81'
Замена
Н. Милунович
️️️️
А. Драгович
Замена
А. Эсити
️️️️
М. Бешич
81'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
А. Гояк
66'
Желтая карточка
А. Траоре
62'
ГОЛ! 2:1!
С. Ммае
Пас отдал
Л. Пашка
61'
61'
Замена
О. Букари
️️️️
А. Катай
55'
ГОЛ! 1:1!
С. Митрович
Желтая карточка
Э. Ботка
51'
Желтая карточка
М. Кнустер
28'
27'
Замена
К. Кангва
️️️️
С. Саного Жуниор
ГОЛ! 1:0!
К. Закариассен
23'
21'
Желтая карточка
С. Эракович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Балинт Вечеи
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Амер Гояк
АП
8
Райан Ммае
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Ференцварош
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
10
Маркиньос
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
13
Андерсон Эсити
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
9
Франк Боли
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
4-1-2-1-2
90
Дибус
6
Пашка
5
Кнустер
3
Ммае
21
Ботка
17
Бешич
5
Вечеи
16
Закариассен
14
Гояк
14
Траоре
8
Ммае
4-2-3-1
82
Борян
16
Эракович
77
Гобельич
15
Драгович
23
Родич
35
Жуниор
8
Канга
7
Митрович
4
Иванич
10
Катай
8
Пешич
17
Бешич
13
Эсити
13
Эсити
17
Бешич
14
Гояк
93
Нгуэн
93
Нгуэн
14
Гояк
8
Ммае
9
Боли
9
Боли
8
Ммае
15
Драгович
19
Милунович
19
Милунович
15
Драгович
35
Жуниор
42
Кангва
42
Кангва
35
Жуниор
10
Катай
14
Букари
14
Букари
10
Катай
Остались в запасе
Ференцварош
Црвена Звезда
10
Маркиньос
ЛВ
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
30
Ксавье Мерсье
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
10
Маркиньос
ЛВ
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
30
Ксавье Мерсье
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Ференцварош - Црвена Звезда
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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