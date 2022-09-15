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Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Црвена Звезда
Трабзонспор - Црвена Звезда: обзор матча 15 сентября 2022
Трабзонспор
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 1
Завершен
Црвена Звезда
16'
М. Гамшик
68'
Трезеге
89'
В. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Црвена Звезда
Желтая карточка
Э. Эльмали
90'
89'
ГОЛ! 2:1!
В. Николич
84'
Замена
Р. Панков
️️️️
К. Гуелор Канга
83'
Желтая карточка
А. Катай
Замена
У. Бозок
️️️️
А. Омюр
79'
70'
Замена
В. Николич
️️️️
О. Букари
Замена
В. Уго
️️️️
Й. Стригер Ларсен
69'
ГОЛ! 2:0!
Трезеге
Пас отдал
Т. Бакасетас
68'
63'
Вторая желтая
К. Кангва
Замена
Э. Барди
️️️️
М. Гамшик
61'
Замена
А. Омюр
️️️️
М. Гомес
61'
59'
Замена
К. Кулибали
️️️️
А. Пешич
52'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
Желтая карточка
Джанини
50'
46'
Замена
А. Катай
️️️️
С. Срнич
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Трезеге
16'
6'
Желтая карточка
К. Кангва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Трабзонспор
98
Каган Морадаоглу
ВР
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Энис Барди
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
37
Наджи Унювар
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
4-2-2-2
1
Чакир
17
Эльмали
5
Бартра
4
Денсвил
17
Стригер Ларсен
17
Гамшик
6
Сиопис
7
Трезеге
9
Бакасетас
21
Джанини
9
Гомес
4-3-1-2
82
Борян
16
Эракович
15
Драгович
19
Милунович
23
Родич
8
Канга
42
Кангва
35
Жуниор
14
Букари
8
Пешич
55
Срнич
17
Стригер Ларсен
14
Уго
14
Уго
17
Стригер Ларсен
9
Гомес
33
Омюр
33
Омюр
9
Гомес
17
Гамшик
10
Барди
10
Барди
17
Гамшик
Омюр
17
Бозок
17
Бозок
Омюр
8
Канга
12
Панков
12
Панков
8
Канга
14
Букари
22
Николич
22
Николич
14
Букари
55
Срнич
10
Катай
10
Катай
55
Срнич
8
Пешич
17
Кулибали
17
Кулибали
8
Пешич
Остались в запасе
Трабзонспор
Црвена Звезда
98
Каган Морадаоглу
ВР
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
37
Наджи Унювар
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
4
Мирко Иванич
АП
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
98
Каган Морадаоглу
ВР
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
37
Наджи Унювар
ЦФ
Остались в запасе
4
Мирко Иванич
АП
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Трабзонспор - Црвена Звезда
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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