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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Монако
Црвена Звезда - Монако: обзор матча 08 сентября 2022
Црвена Звезда
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 1 тур
0 : 1
Завершен
Монако
74'
Б. Эмболо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Монако
Желтая карточка
Н. Милунович
89'
Замена
К. Кулибали
️️️️
А. Катай
88'
83'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
Замена
В. Николич
️️️️
С. Срнич
76'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Эмболо
69'
Желтая карточка
А. Головин
66'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
57'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Ю. Фофана
57'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Т. Минамино
Замена
Э. Набуан
️️️️
А. Пешич
54'
Желтая карточка
А. Пешич
45'
43'
Желтая карточка
Т. Минамино
18'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
Желтая карточка
А. Драгович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Црвена Звезда
40
Никола Васильевич
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-2-2-2
82
Борян
23
Родич
19
Милунович
15
Драгович
16
Эракович
8
Канга
35
Жуниор
10
Катай
14
Букари
8
Пешич
55
Срнич
3-3-1-2-1
1
Нюбель
5
Дисаси
3
Марипан
5
Бадьяшиль
2
Вандерсон
4
Камара
12
Энрике
24
Фофана
10
Головин
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
55
Срнич
22
Николич
22
Николич
55
Срнич
10
Катай
17
Кулибали
17
Кулибали
10
Катай
8
Пешич
31
Набуан
31
Набуан
8
Пешич
24
Фофана
6
Лукас
6
Лукас
24
Фофана
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
18
Минамино
15
Дьятта
15
Дьятта
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Црвена Звезда
Монако
40
Никола Васильевич
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
Главный тренер
Милош Милоевич
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
40
Никола Васильевич
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Милош Милоевич
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Црвена Звезда - Монако
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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