Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крэйг Брайсон - статистика

Завершил карьеру
6 ноября 1986 (39), Ратерглен
#7 | Полузащитник
170 см | 60 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
25
3
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Дерби Каунти
2 : 0
22.04.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
19.04.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Дерби Каунти
4 : 0
13.04.2019
Болтон
1' - 90'
37'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Блэкберн
2 : 0
09.04.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Брентфорд
3 : 3
06.04.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Дерби Каунти
6 : 1
30.03.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Дерби Каунти
0 : 1
20.02.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
13.02.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Дерби Каунти
2 : 0
09.02.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Престон
0 : 0
01.02.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Лидс
2 : 0
11.01.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Дерби Каунти
1 : 1
01.01.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Норвич Сити
3 : 4
29.12.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
26.12.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Дерби Каунти
1 : 1
22.12.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 0
17.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
29'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
08.12.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
76'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
2 : 1
01.12.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сток Сити
2 : 1
28.11.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
24.11.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Дерби Каунти
2 : 1
20.10.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
1'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
06.10.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
1 : 1
03.10.2018
Норвич Сити
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Болтон
1 : 0
29.09.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
3 : 1
22.09.2018
Брентфорд
1' - 90'
14'
64'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Дерби Каунти
0 : 0
18.09.2018
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Халл Сити
1 : 2
01.09.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
2 : 0
25.08.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
16'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
2 : 1
18.08.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
1 : 4
11.08.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Рединг
1 : 2
03.08.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
60'
43'
Главные новости
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Ямаль: «Сказал бы Фелпсу, что обгоню его в заплыве»
10:55
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
3
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
3
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
1
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
4
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
1
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
3
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
1
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+