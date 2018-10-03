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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Норвич Сити
Дерби Каунти - Норвич Сити: обзор матча 03 октября 2018
Дерби Каунти
03.10.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
86'
К. Брайсон
69'
Т. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Норвич Сити
ГОЛ! 1:1!
К. Брайсон
86'
69'
ГОЛ! 0:1!
Т. Клозе
Пас отдал
Т. Пукки
Желтая карточка
Д. Богль
62'
45'
+1
Желтая карточка
К. Циммерманн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-2-2-2
33
Карсон
36
Кио
2
Мэлони
2
Богль
23
Томори
7
Брайсон
4
Джонсон
7
Маунт
10
Уилсон
35
Наджент
10
Беннетт
2-2-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
5
Клозе
78
Ляйтнер
6
Теттей
22
Стиперманн
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
Остались в запасе
Дерби Каунти
Норвич Сити
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Дерби Каунти - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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