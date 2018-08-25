Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Престон
Дерби Каунти - Престон: обзор матча 25 августа 2018
Дерби Каунти
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 0
Завершен
Престон
38'
М. Маунт
78'
Р. Кио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Престон
Желтая карточка
Б. Джонсон
84'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кио
Пас отдал
М. Маунт
78'
Желтая карточка
М. Маунт
73'
ГОЛ! 1:0!
М. Маунт
Пас отдал
Д. Наджент
38'
Желтая карточка
Д. Ледли
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
3-2-2-2
33
Карсон
3
Форсит
36
Кио
2
Богль
16
Ледли
7
Брайсон
10
Лоуренс
7
Маунт
35
Наджент
10
Беннетт
4-3-3
1
Радд
14
Фишер
16
Хьюз
23
Хантингтон
6
Дэвис
4
Пирсон
10
Хэрроп
4
Ледсон
14
Нмеча
47
Робинсон
10
Берк
Остались в запасе
Дерби Каунти
Престон
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
12
Крис Максвелл
ВР
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Дерби Каунти - Престон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Престон
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+