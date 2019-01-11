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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Дерби Каунти
Лидс - Дерби Каунти: обзор матча 11 января 2019
Лидс
11.01.2019, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
20'
К. Руф
47'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Дерби Каунти
Желтая карточка
К. Руф
54'
ГОЛ! 2:0!
Д. Харрисон
Пас отдал
Э. Алиоски
47'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Холмс
45'
+2
Желтая карточка
Д. Эванс
ГОЛ! 1:0!
К. Руф
20'
15'
Желтая карточка
А. Уисдом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Лидс
13
Уилл Хаффер
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикок-Фаррел
7
Алиоски
6
Купер
12
Эйлинг
18
Янссон
43
Клих
28
Форшоу
11
Харрисон
19
Эрнандес
47
Кларк
7
Руф
4-3-2-1
33
Карсон
23
Томори
14
Уисдом
36
Кио
3
Лоу
14
Холмс
4
Эванс
7
Брайсон
7
Маунт
10
Лоуренс
7
Мэрриот
Остались в запасе
Лидс
Дерби Каунти
13
Уилл Хаффер
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Уилл Хаффер
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Лидс - Дерби Каунти
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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