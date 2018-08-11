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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Лидс
Дерби Каунти - Лидс: обзор матча 11 августа 2018
Дерби Каунти
11.08.2018, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 4
Завершен
Лидс
12'
Т. Лоуренс
5'
М. Клих
21'
К. Руф
60'
К. Руф
64'
Э. Алиоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Лидс
90'
+3
Желтая карточка
Э. Алиоски
90'
+2
Желтая карточка
П. Бэмфорд
Желтая карточка
М. Лоу
81'
64'
ГОЛ! 1:4!
Э. Алиоски
Пас отдал
П. Эрнандес
60'
ГОЛ! 1:3!
К. Руф
Пас отдал
М. Клих
Желтая карточка
Р. Кио
42'
Желтая карточка
Д. Ледли
41'
21'
ГОЛ! 1:2!
К. Руф
Пас отдал
Э. Алиоски
ГОЛ! 1:1!
Т. Лоуренс
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Клих
Пас отдал
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-2-3
33
Карсон
3
Лоу
23
Томори
14
Уисдом
36
Кио
16
Ледли
7
Брайсон
10
Лоуренс
7
Маунт
10
Уилсон
3-3-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
12
Эйлинг
30
Дуглас
6
Купер
28
Берарди
27
Филлипс
7
Алиоски
43
Клих
19
Эрнандес
7
Руф
Остались в запасе
Дерби Каунти
Лидс
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Дерби Каунти - Лидс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
0 : 0
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
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