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    Магнус Леквен - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Магнус
    Фамилия Леквен
    Команда Одд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1988 (35 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Одд 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.09.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:1 Йерв (Гримстад)
    28.08.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 1:1 Одд (Шиен)
    20.08.2022 88' -90' Одд (Шиен) 1:0 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    06.08.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 7:0 Одд (Шиен)
    17.07.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 1:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    09.07.2022 Был в запасе Стремсгодсет (Драммен) 0:0 Одд (Шиен)
    19.06.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 1:2 Мольде (Мольде)
    28.05.2022 Был в запасе ХамКам (Хамар) 1:2 Одд (Шиен)
    25.05.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 0:1 Сандефьорд (Сандефьорд)
    22.05.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 0:1 Одд (Шиен)
    16.05.2022 1' -58' Одд (Шиен) 0:4 Хаугесунд (Хаугесунд)
    11.05.2022 46' -90' Мольде (Мольде) 3:0 Одд (Шиен)
    23.04.2022 46' -90' Одд (Шиен) 2:3 Олесунн (Олесунн)
    52'
    18.04.2022 82' -90' Одд (Шиен) 2:1 Викинг (Ставангер)
    10.04.2022 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:0 Одд (Шиен)
    03.04.2022 82' -90' Одд (Шиен) 2:0 Тромсе (Тромсе)
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