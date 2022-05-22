Магнус Леквен - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Леквен
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1988 (35 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Леквен
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1988 (35 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Одд
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.09.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:1
|Йерв (Гримстад)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|1:1
|Одд (Шиен)
|20.08.2022
|88' -90'
|Одд (Шиен)
|1:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|7:0
|Одд (Шиен)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:0
|Одд (Шиен)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|28.05.2022
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Одд (Шиен)
|25.05.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|0:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|0:1
|Одд (Шиен)
|16.05.2022
|1' -58'
|Одд (Шиен)
|0:4
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|11.05.2022
|46' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Одд (Шиен)
|23.04.2022
|46' -90'
|Одд (Шиен)
|2:3
|Олесунн (Олесунн)
|52'
|18.04.2022
|82' -90'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Викинг (Ставангер)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:0
|Одд (Шиен)
|03.04.2022
|82' -90'
|Одд (Шиен)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)