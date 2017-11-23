Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Йохан Бьордаль
Статистика
Йохан Бьордаль - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1986 (40)
#14 | Защитник
188 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Русенборг
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Русенборг
0 : 1
23.11.2017
Реал Сосьедад
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Русенборг
1 : 1
02.11.2017
Зенит
88' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Зенит
3 : 1
19.10.2017
Русенборг
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Русенборг
3 : 1
28.09.2017
Вардар
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Русенборг
3 : 2
24.08.2017
Аякс
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Аякс
0 : 1
17.08.2017
Русенборг
1' - 90'
9'
Главные новости
Ямаль: «Сказал бы Фелпсу, что обгоню его в заплыве»
10:55
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
2
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
3
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
1
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
4
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
1
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
3
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
1
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
1
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+