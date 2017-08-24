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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Аякс
Русенборг - Аякс: обзор матча 24 августа 2017
Русенборг
24.08.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
3 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Аякс
26'
Н. Бендтнер
60'
А. Юнес
61'
Л. Шоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Аякс
87'
Желтая карточка
Й. Велтман
61'
ГОЛ! 1:2!
Л. Шоне
Пас отдал
А. Юнес
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Юнес
45'
+3
Желтая карточка
Н. Виргевер
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
26'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Аякс
24
Андре Онана
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Русенборг
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Аякс
1
Бенжамин ван Лир
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
1-5-1
1
Хансен
14
Бьордаль
16
Скельвик
31
Йенсен
16
Конрадсен
18
Мидтсьё
11
де Ланлай
32
Бендтнер
4-3-2-1
24
Онана
24
Виргевер
4
де Лигт
34
Велтман
35
Дийкс
6
ван де Бек
20
Шоне
22
Зиеш
8
Юнес
19
Клюйверт
9
Дольберг
Остались в запасе
Русенборг
Аякс
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
1
Бенжамин ван Лир
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Остались в запасе
1
Бенжамин ван Лир
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Русенборг - Аякс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
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