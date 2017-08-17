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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Русенборг
Аякс - Русенборг: обзор матча 17 августа 2017
Аякс
17.08.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Русенборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Русенборг
Желтая карточка
М. Дийкс
90'
+2
Желтая карточка
Л. Шоне
90'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
74'
63'
Желтая карточка
Я. де Ланлай
9'
Желтая карточка
Й. Бьордаль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Аякс
1
Бенжамин ван Лир
ВР
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Русенборг
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
4-3-2-1
24
Онана
35
Дийкс
4
де Лигт
34
Велтман
24
Виргевер
22
Зиеш
20
Шоне
6
ван де Бек
8
Юнес
7
Нерес
9
Дольберг
1-5-1
1
Хансен
14
Бьордаль
11
де Ланлай
16
Конрадсен
31
Йенсен
16
Скельвик
18
Мидтсьё
32
Бендтнер
Остались в запасе
Аякс
Русенборг
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Бенжамин ван Лир
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Бенжамин ван Лир
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аякс - Русенборг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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