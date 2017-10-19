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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Русенборг
Зенит - Русенборг: обзор матча 19 октября 2017
Зенит
19.10.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
3 : 1
Завершен
Русенборг
2'
Э. Ригони
68'
Э. Ригони
75'
Э. Ригони
88'
П. Хелланд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Русенборг
88'
ГОЛ! 3:1!
П. Хелланд
Пас отдал
Я. Расмуссен
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Кокорин
86'
Замена
К. Нобоа
️️️️
Л. Паредес
83'
82'
Замена
А. Герсбах
️️️️
В. Хеденстад
80'
Замена
П. Хелланд
️️️️
С. Адегбенро
80'
Замена
М. Лундемо
️️️️
А. Трондсен
ГОЛ! 3:0!
Э. Ригони
75'
ГОЛ! 2:0!
Э. Ригони
Пас отдал
Л. Паредес
68'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Дриусси
62'
Желтая карточка
Л. Паредес
39'
35'
Желтая карточка
А. Трондсен
14'
Желтая карточка
В. Хеденстад
ГОЛ! 1:0!
Э. Ригони
Пас отдал
Д. Кришито
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ПЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
17
Джонатан Леви
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Лунев
4
Кришито
32
Мевля
20
Иванович
2
Маммана
5
Паредес
5
Краневиттер
14
Кузяев
9
Дриусси
24
Ригони
9
Кокорин
3-2-2-1-1
1
Хансен
14
Расмуссен
14
Бьордаль
4
Региниуссен
6
Хеденстад
24
Мелинг
8
Конрадсен
31
Йенсен
28
Адегбенро
32
Бендтнер
5
Паредес
16
Нобоа
16
Нобоа
5
Паредес
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Дриусси
9
Кокорин
7
Полоз
7
Полоз
9
Кокорин
6
Хеденстад
2
Герсбах
2
Герсбах
6
Хеденстад
28
Адегбенро
7
Хелланд
7
Хелланд
28
Адегбенро
16
Трондсен
25
Лундемо
25
Лундемо
16
Трондсен
Остались в запасе
Зенит
Русенборг
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Арилд Остбю
ВР
16
Йорген Скельвик
ЦП
17
Джонатан Леви
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
16
Йорген Скельвик
ЦП
17
Джонатан Леви
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Зенит - Русенборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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