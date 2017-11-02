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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Зенит
Русенборг - Зенит: обзор матча 02 ноября 2017
Русенборг
02.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
55'
Н. Бендтнер (П)
90+3'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Зенит
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Э. Ригони
Замена
Й. Бьордаль
️️️️
С. Адегбенро
88'
87'
Замена
А. Дзюба
️️️️
К. Нобоа
Замена
А. Герсбах
️️️️
М. Конрадсен
86'
82'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
А. Ерохин
75'
Замена
С. Дриусси
️️️️
О. Шатов
73'
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
М. Евтович
️️️️
П. Хелланд
71'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Бендтнер
55'
Желтая карточка
Т. Региниуссен
42'
33'
Желтая карточка
А. Ерохин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ПЗ
28
Самуэль Адегбенро
ЛВ
31
Майк Йенсен
ЦП
7
Пал-Андре Хелланд
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
17
Джонатан Леви
ЦП
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
22
Артем Дзюба
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Хансен
14
Расмуссен
4
Региниуссен
16
Скельвик
24
Мелинг
8
Конрадсен
31
Йенсен
28
Адегбенро
7
Хелланд
32
Бендтнер
4-1-1-3-1
99
Лунев
8
Смольников
32
Мевля
2
Маммана
4
Кришито
5
Паредес
16
Нобоа
24
Ригони
21
Ерохин
27
Шатов
9
Кокорин
8
Конрадсен
2
Герсбах
2
Герсбах
8
Конрадсен
28
Адегбенро
14
Бьордаль
14
Бьордаль
28
Адегбенро
7
Хелланд
26
Евтович
26
Евтович
7
Хелланд
21
Ерохин
5
Краневиттер
5
Краневиттер
21
Ерохин
27
Шатов
9
Дриусси
9
Дриусси
27
Шатов
16
Нобоа
22
Дзюба
22
Дзюба
16
Нобоа
Остались в запасе
Русенборг
Зенит
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
17
Джонатан Леви
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
17
Джонатан Леви
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Русенборг - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Леркендаль
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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