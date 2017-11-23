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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Реал Сосьедад
Русенборг - Реал Сосьедад: обзор матча 23 ноября 2017
Русенборг
23.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
90'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Реал Сосьедад
90'
+4
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
Й. Скельвик
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
31
Майк Йенсен
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-2-1-2
1
Хансен
4
Региниуссен
14
Расмуссен
14
Бьордаль
24
Мелинг
16
Трондсен
31
Йенсен
28
Адегбенро
32
Бендтнер
4-2-2-2
28
Рульи
20
Одриосола
26
Мартинес
16
Навас
3
де ла Белья
10
Прието
14
Ильярраменди
20
Каналес
21
Оярсабаль
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Русенборг
Реал Сосьедад
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
16
Йорген Скельвик
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
16
Йорген Скельвик
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Русенборг - Реал Сосьедад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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