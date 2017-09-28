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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Вардар
Русенборг - Вардар: обзор матча 28 сентября 2017
Русенборг
28.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
3 : 1
Завершен
Вардар
25'
Н. Бендтнер (П)
56'
А. Конрадсен
68'
В. Хеденстад
90+1'
Х. Фелипе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Вардар
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Х. Фелипе
Пас отдал
Д. Блажевски
Замена
Я. Расмуссен
️️️️
М. Лундемо
86'
85'
Замена
В. Маркович
️️️️
О. Амбарцумян
Желтая карточка
Й. Скельвик
79'
Замена
М. Евтович
️️️️
Я. де Ланлай
78'
Замена
А. Трондсен
️️️️
А. Конрадсен
78'
76'
Замена
Б. Исени
️️️️
Т. Барсегян
76'
Замена
Ф. Стойчевски
️️️️
Б. Николов
ГОЛ! 3:0!
В. Хеденстад
Пас отдал
Н. Бендтнер
68'
ГОЛ! 2:0!
А. Конрадсен
Пас отдал
Б. Мелинг
56'
43'
Желтая карточка
Б. Демири
41'
Желтая карточка
Д. Джигаури
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Бендтнер
25'
23'
Желтая карточка
В. Муслиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
Вардар
90
Филип Гачевски
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
23
Бесир Демири
ЦЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
70
Хуан Фелипе
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
9
Деян Блажевски
ЦФ
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
26
Милан Евтович
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Вардар
12
Игор Алексовски
ВР
8
Ваня Маркович
ЦП
22
Филип Стойчевски
ЦП
32
Дарко Глишич
ЦП
33
Бесар Исени
ЦП
15
Александар Трайчевски
ЦФ
97
Петар Петковски
ЦФ
3-5-2
1
Хансен
24
Мелинг
6
Хеденстад
4
Региниуссен
16
Конрадсен
16
Скельвик
31
Йенсен
25
Лундемо
11
де Ланлай
28
Адегбенро
32
Бендтнер
3-5-1-1
90
Гачевски
26
Муслиу
6
Грнчаров
23
Демири
70
Фелипе
16
Глигоров
8
Николов
11
Барсегян
19
Амбарцумян
70
Джигаури
9
Блажевски
16
Конрадсен
16
Трондсен
16
Трондсен
16
Конрадсен
25
Лундемо
14
Расмуссен
14
Расмуссен
25
Лундемо
11
де Ланлай
26
Евтович
26
Евтович
11
де Ланлай
19
Амбарцумян
8
Маркович
8
Маркович
19
Амбарцумян
8
Николов
22
Стойчевски
22
Стойчевски
8
Николов
11
Барсегян
33
Исени
33
Исени
11
Барсегян
Остались в запасе
Русенборг
Вардар
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
15
Александар Трайчевски
ЦФ
12
Игор Алексовски
ВР
32
Дарко Глишич
ЦП
97
Петар Петковски
ЦФ
Остались в запасе
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
15
Александар Трайчевски
ЦФ
12
Игор Алексовски
ВР
32
Дарко Глишич
ЦП
97
Петар Петковски
ЦФ
Статистика матча Русенборг - Вардар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Леркендаль
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