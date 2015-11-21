Никита Хохлов - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Хохлов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Хохлов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2016
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|25.04.2016
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|18.04.2016
|84' -90'
|Сокол (Саратов)
|3:2
|Тосно (Тосно)
|11.04.2016
|90' -90'
|Арсенал (Тула)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|07.04.2016
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|03.04.2016
|90' -90'
|Байкал (Иркутск)
|0:3
|Сокол (Саратов)
|27.03.2016
|90' -90'
|Сокол (Саратов)
|3:2
|Факел (Воронеж)
|29.11.2015
|90' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|25.11.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Армавир (Армавир)
|15.11.2015
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:3
|Сокол (Саратов)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|3:0
|Байкал (Иркутск)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Сокол (Саратов)