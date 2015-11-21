Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Никита Хохлов - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Хохлов
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Вес 76
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сокол 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2016 Был в запасе Сокол (Саратов) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    25.04.2016 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Сокол (Саратов)
    18.04.2016 84' -90' Сокол (Саратов) 3:2 Тосно (Тосно)
    11.04.2016 90' -90' Арсенал (Тула) 0:0 Сокол (Саратов)
    07.04.2016 Был в запасе Сокол (Саратов) 0:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    03.04.2016 90' -90' Байкал (Иркутск) 0:3 Сокол (Саратов)
    27.03.2016 90' -90' Сокол (Саратов) 3:2 Факел (Воронеж)
    29.11.2015 90' -90' Сокол (Саратов) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    25.11.2015 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:0 Сокол (Саратов)
    21.11.2015 Был в запасе Сокол (Саратов) 0:0 Армавир (Армавир)
    15.11.2015 Был в запасе Сокол (Саратов) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    08.11.2015 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:3 Сокол (Саратов)
    01.11.2015 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:0 Енисей (Красноярск)
    14.09.2015 Был в запасе Сокол (Саратов) 3:0 Байкал (Иркутск)
    07.09.2015 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Сокол (Саратов)
    • Читайте нас: 
    11