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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Енисей
Сокол - Енисей: обзор матча 01 ноября 2015
Сокол
01.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
26'
А. Дегтярев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Енисей
Замена
К. Муллин
️️️️
С. Шевчук
90'
Желтая карточка
Д. Пчелинцев
87'
73'
Замена
В. Лешонок
️️️️
В. Галыш
69'
Желтая карточка
Г. Шелия
Желтая карточка
А. Столяренко
67'
67'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Исаев
Замена
М. Андреев
️️️️
И. Лозенков
64'
Желтая карточка
М. Трусевич
61'
58'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Хрущев
Замена
А. Молодцов
️️️️
А. Коротаев
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Дегтярев
26'
21'
Желтая карточка
А. Хрущев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
13
Самир Юсифов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
3-3-1-3
31
Пчелинцев
29
Горбатюк
20
Столяренко
14
Лозенков
70
Шевчук
30
Трусевич
34
Сабитов
77
Романенко
24
Коротаев
11
Дегтярев
27
Радченко
4-2-3-1
88
Шелия
22
Шабаев
35
Гультяев
23
Васильев
23
Чернов
15
Фатуллаев
10
Исаев
8
Иванов
10
Алиев
17
Хрущев
88
Галыш
14
Лозенков
77
Андреев
77
Андреев
14
Лозенков
24
Коротаев
27
Молодцов
27
Молодцов
24
Коротаев
70
Шевчук
9
Муллин
9
Муллин
70
Шевчук
88
Галыш
9
Лешонок
9
Лешонок
88
Галыш
10
Исаев
15
Чадов
15
Чадов
10
Исаев
17
Хрущев
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
17
Хрущев
Остались в запасе
Сокол
Енисей
15
Никита Хохлов
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
13
Самир Юсифов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
15
Никита Хохлов
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Сокол - Енисей
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Локомотив
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