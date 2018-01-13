Ллойд Исгров - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Ллойд
|Фамилия
|Исгров
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1993 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Ллойд
|Фамилия
|Исгров
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1993 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барнсли
|10
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2018
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|10.04.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|07.04.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|3:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|30.03.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|17.03.2018
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|13.03.2018
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)
|20.02.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|10.02.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|13.01.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|01.01.2018
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Барнсли (Барнсли)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|90'
|26.12.2017
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Престон (Престон)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|04.11.2017
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|31.10.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:4
|Барнсли (Барнсли)
|21' 66'
|28.10.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Барнсли (Барнсли)