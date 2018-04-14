Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ллойд Исгров - статистика

Завершил карьеру
12 января 1993 (33)
#23 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Уэльс | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Барнсли
10
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Барнсли
2 : 2
14.04.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
10.04.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Барнсли
3 : 2
07.04.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Барнсли
2 : 2
30.03.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Барнсли
0 : 2
17.03.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Барнсли
1 : 1
13.03.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Мидлсбро
3 : 1
10.03.2018
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Барнсли
1 : 2
20.02.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Барнсли
1 : 1
10.02.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Барнсли
0 : 0
13.01.2018
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Сандерленд
0 : 1
01.01.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Барнсли
1 : 1
30.12.2017
Рединг
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Барнсли
0 : 0
26.12.2017
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Фулхэм
2 : 1
23.12.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Барнсли
2 : 0
04.11.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бертон Альбион
2 : 4
31.10.2017
Барнсли
1' - 90'
21'
66'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
28.10.2017
Барнсли
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+