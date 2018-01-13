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    Ллойд Исгров - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Ллойд
    Фамилия Исгров
    Команда Болтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1993 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 10 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2018 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:2 Болтон (Болтон)
    10.04.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Барнсли (Барнсли)
    07.04.2018 1' -90' Барнсли (Барнсли) 3:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    30.03.2018 1' -90' Барнсли (Барнсли) 2:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    17.03.2018 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    13.03.2018 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    10.03.2018 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Барнсли (Барнсли)
    20.02.2018 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    10.02.2018 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    13.01.2018 1' -90' Барнсли (Барнсли) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    01.01.2018 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:1 Барнсли (Барнсли)
    30.12.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Рединг (Рединг)
    90'
    26.12.2017 1' -90' Барнсли (Барнсли) 0:0 Престон (Престон)
    23.12.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:1 Барнсли (Барнсли)
    04.11.2017 1' -90' Барнсли (Барнсли) 2:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    31.10.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:4 Барнсли (Барнсли)
    21' 66'
    28.10.2017 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Барнсли (Барнсли)
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