Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Радослав Цонев - статистика

Ботев Враца
29 апреля 1995 (31), Благоевград
#7 | Полузащитник
175 см
Болгария
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Дунав
2 : 2
19.09.2026
Ботев Враца
1' - 90'
89'
65'
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев Враца
0 : 0
13.09.2026
Левски
1' - 82'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Септември
2 : 3
04.09.2026
Ботев Враца
1' - 78'
Болгария. Первая лига, 7 тур
Арда
2 : 0
31.08.2026
Ботев Враца
70' - 90'
Болгария. Первая лига, 6 тур
Ботев Враца
1 : 0
24.08.2026
Ботев
61' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тобол
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
2 : 0
10.11.2024
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
1 : 0
03.11.2024
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Туран
0 : 2
23.10.2024
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
1 : 0
19.10.2024
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Женис
2 : 1
04.10.2024
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
1 : 0
28.09.2024
Шахтер Караганда
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
3 : 0
22.09.2024
Актобе
89' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Елимай
2 : 1
15.09.2024
Тобол
1' - 57'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
1 : 1
31.08.2024
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайрат
2 : 2
25.08.2024
Тобол
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
0 : 3
18.08.2024
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Тобол
1 : 2
11.08.2024
Кызыл-Жар
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Актобе
3 : 4
30.06.2024
Тобол
85' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
0 : 0
23.06.2024
Тобол
86' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
1 : 0
15.06.2024
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
1 : 2
01.06.2024
Кайсар
67' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер Караганда
1 : 0
19.05.2024
Тобол
79' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 0
12.05.2024
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
1 : 1
27.04.2024
Женис
78' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
2 : 2
21.04.2024
Тобол
1' - 72'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
31.03.2024
Тобол
1' - 72'
12'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Тобол
4 : 2
06.03.2024
Елимай
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
02.03.2024
Туран
72' - 90'
Главные новости
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
Вчера, 23:00
1
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
Вчера, 22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
Вчера, 22:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+