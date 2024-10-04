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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Женис - Тобол
Женис - Тобол: обзор матча 04 октября 2024
Женис
04.10.2024, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Тобол
44'
G. Pantsulaia
77'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Женис - Тобол
Желтая карточка
В. Прокопенко
90'
+4
Замена
️️️️
J. Oliveira
84'
77'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кошта
73'
Замена
П. Эужениу
️️️️
И. Иванович
Замена
В. Прокопенко
️️️️
G. Pantsulaia
71'
67'
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
Р. Асранкулов
57'
Желтая карточка
И. Чесноков
56'
Замена
️️️️
А. Зуев
Желтая карточка
А. Сантос
54'
ГОЛ! 1:0!
G. Pantsulaia
44'
Желтая карточка
G. Pantsulaia
22'
Желтая карточка
С. Волков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
5
Сергей Волков
ЦП
60
João Oliveira
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
11
Bruno Silva
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Женис
31
Alisher Suleymen
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
3-2-5-1
1
Анарбеков
5
15
Новак
5
Тевзадзе
12
Совет
25
Ром
60
32
Будински
11
19
Гречихо
5
Волков
19
Сантос
4-2-1-3
92
Покатилов
5
Ндиайе
45
Миладинович
5
Габараев
3
Асранкулов
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
10
Мосиашвили
11
Иванович
17
Чесноков
8
Энен
14
14
19
Прокопенко
19
Прокопенко
17
Зуев
17
Зуев
3
Асранкулов
7
Жумашев
7
Жумашев
3
Асранкулов
11
Иванович
99
Эужениу
99
Эужениу
11
Иванович
Остались в запасе
Женис
Тобол
31
Alisher Suleymen
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
31
Alisher Suleymen
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Женис - Тобол
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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